Morte di Mattia Giani: multa al Lanciotto per la mancanza del medico in campo

Ci sono novità importanti sulla ricerca della verità riguardo la morte di Mattia Giani, lo sfortunato calciatore di 26 anni che domenica 14 aprile si è accasciato sul campo del Lanciotto, a Campi Bisenzio, senza riprendere più conoscenza fino alla morte avvenuta il giorno successivo all'ospedale di Careggi.

Il giudice sportivo della Lega Nazionale Dilettanti Toscana ha sanzionato la società fiorentina con una multa di 400 euro per la mancanza del personale sanitario a bordo campo. Nessuno può sapere cosa sarebbe accaduto se un medico fosse stato presente all'interno del recinto di gioco, ma sicuramente i soccorsi al calciatore del Castelfiorentino sarebbero stati più celeri.

Nel dispositivo firmato dal giudice sportivo si legge: "per mancanza ambulanza e/o medico (III Disposizioni generali- Punto 9 su Com. Uff. n.1 della L.N.D. del 1.07.2023). Sanzione commisurata al servizio omesso, tenuto conto del fatto occorso". E il documento redatto dal dottor Cleto Zanetti prosegue: "Il Giudice Sportivo, premesso che dal referto arbitrale ed allegata nota integrativa relativa alla gara in epigrafe è emerso che la partita è stata sospesa al 14º del p.t., per un grave episodio occorso al giocatore dell'A.S.D. Castelfiorentino United, Giani Mattia, il quale si accasciava a terra per un malore; che nella circostanza il calciatore veniva soccorso dal massaggiatore ospite e da un medico presente in tribuna che intervenivano con massaggio cardiaco e l'uso del defibrillatore presente negli spogliatoi; che sopraggiungeva dopo 17 minuti una prima ambulanza che proseguiva le manovre di soccorso coadiuvata da altri volontari giunti dopo pochi minuti con altra ambulanza; che i sanitari si prodigavano nei tentativi di rianimazione per poi provvedere all'urgente accompagnamento del calciatore presso il pronto soccorso del presidio ospedaliero più vicino; che il grave evento aveva provocato uno scoramento generale di tutti i tesserati delle due squadre (manifestato con congiunta dichiarazione scritta) e dello stesso direttore di gara e che pertanto non vi erano state più le condizioni per continuare l'incontro che veniva sospeso sul risultato del momento di 0-0".

La sfida, come confermato in modo definitivo dal giudice sportivo, verrà recuperata mercoledì 24 aprile. Nella serata di giovedì 18 aprile, invece, un amico stretto di Mattia Giani ha mostrato in diretta televisiva su Rai1 una maglia a lui dedicata: si tratta del difensore della Roma e della Nazionale Gianluca Mancini, compaesano e cognato del fratello di Mattia, Elia, che si è fatto immortalare dalle telecamere dopo aver sbloccato il punteggio nei quarti di finale di ritorno di Europa League contro il Milan.

Anche il fratello di Mattia, Elia, ha interrotto il doloroso silenzio in cui era piombato dopo la tragedia familiare vissuta. Sul suo profilo Facebook ha scritto: "Ciao Matti, fratellone mio. Sono giorni che cerco di scrivere di te ma ho paura di non essere in grado di esprimere ciò che sei stato. Lo sai, non siamo mai stati di tante parole ma ci bastava uno sguardo per capirci. Sei stato dal primo giorno il mio esempio, con la tua umiltà, il tuo rispetto e la tua bontà. Per la nostra stessa passione che ci ha trasmesso babbo, non abbiamo vissuto la quotidianità di tutti i giorni ma siamo sempre stati uno la spalla dell’altro. Mi auguro di arrivare ad essere almeno la metà dell’uomo che sei stato, e di insegnare un giorno ai miei figli i tuoi stessi valori. Sono e sarò sempre orgoglioso di te. Adesso prendimi per mano e conduciamo questa nuova vita insieme. Ti voglio bene".