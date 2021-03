"Il Covid è una bufala": multato perché senza mascherina

Nel fine settimana appena trascorso la Questura di Pisa ha intensificato i controlli anti-Covid ed anti-malamovida, alla luce delle indicazioni fornite dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza sull'adozione di più incisivi strumenti di contenimento della pandemia, come emerso anche in sede di Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.

I controlli hanno riguardato 73 autovetture e 91 persone, tre delle quali contravvenzionate perché trovate in giro oltre le 22 senza giustificato motivo. Un caso particolare ha riguardato una quarta persona, al pari multata, residente in provincia di Pisa: il soggetto è stato trovato passeggiare in Piazza Vittorio Emanuele II senza indossare e senza avere con sé la mascherina. Agli agenti di polizia ha riferito tranquillamente di non credere alla "bufala del Covid" e quindi di essere contrario all'uso dei dispositivi di protezione individuale.