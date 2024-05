Sporco, ragnatele e alimenti non a norma: maxi multa per struttura ricettiva

Multa da 1500 euro e sequestro cautelare di circa 60 kg di alimenti al titolare di una struttura ricettiva collocata in un comune del comprensorio, nel territorio di competenza dei Carabinieri della Compagnia di Pisa.

Nell'ambito di un controllo condotto dai Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Livorno è stato contestato il mantenimento degli ambienti dell’attività (cucina e deposito alimenti) in precarie condizioni igienico sanitarie, per presenza di sudiciume, sporco pregresso non rimosso da tempo, tracce diffuse di grasso ed unto sugli impianti e le attrezzature, ragnatele ed esfoliazione d’intonaco al soffitto ed alle pareti. Inoltre è stata rilevata la detenzione per la somministrazione - all’interno di frigo refrigeratore e congelatore - di alimenti vari privi di rintracciabilità.