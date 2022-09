Infastidisce i passanti in zona stazione: multato per ubriachezza molesta

Nel pomeriggio di giovedì 22 settembre un equipaggio della Polizia di Stato, in servizio di pattugliamento, ha proceduto al controllo di un soggetto dall'andatura barcollante, che peraltro intimoriva i passanti, in piazza della Stazione all'angolo con via Puccini. L'uomo, identificato per un sudamericano residente a Massarosa, in transito dalla vicina stazione ferroviaria, riscontrato il suo stato di ubriachezza, è stato sanzionato amministrativamente per ubriachezza molesta ed invitato a tenere un atteggiamento più decoroso nei confronti dei passanti.