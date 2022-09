Disturba i passanti in piazza delle Vettovaglie: multato per ubriachezza molesta

Nella notte tra domenica 25 e lunedì 26 settembre una pattuglia della Squadra Volanti della Questura è intervenuta in piazza delle Vettovaglie, dove era stato segnalato un uomo in stato di agitazione. Sul posto gli operatori hanno rintracciato il soggetto, che alla vista della Polizia ha cercato di allontanarsi per eludere il controllo ma è stato bloccato e identificato per un cittadino pakistano 38enne, regolarmente residente a Pisa. Accompagnato in ufficio è stato multato per il

suo stato di ubriachezza molesta.