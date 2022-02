Controlli in centro storico: multato un uomo per vendita abusiva di alcolici

Nella serata di sabato 19 febbraio si sono svolti a Pisa, nell’area di piazza delle Vettovaglie, piazza Dante, piazza dei Cavalieri, Borgo Stretto, piazza Garibaldi, piazza XX Settembre, via San Martino, Corso Italia, nella zona della stazione Centrale e sui lungarni, i servizi di controllo del territorio interforze, coordinato dalla Questura e con la partecipazione di personale della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia municipale, per assicurare il rispetto e la corretta applicazione delle disposizioni restrittive adottate dal Governo in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e prevenire e contrastare la mala movida.

Nel corso del servizio sono state contestate le violazioni relative al divieto di vendita di bevanda alcolica a minori ed il divieto di vendita di bevanda alcolica in violazione dell'ordinanza del sindaco, nei confronti di un 30enne di origine bengalese, che vendeva alcolici illegalmente, in maniera ambulante, nella zona di piazza Dante. Al termine del servizio sono state identificate 138 persone e controllati 12 esercizi commerciali.