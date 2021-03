Norme anti-contagio e controlli, in macchina di notte in via Pungilupo: multati in 4

La Polizia di Pisa prosegue con i controlli in città per il rispetto delle normative anti-Covid e la prevenzione dei reati. Stanotte, alle ore 2, una volante ha effettuato una verifica dopo aver notato un'autovettura in via Pungilupo con 4 persone a bordo. Per tutti gli occupanti è scattata la sanzione per il non rispetto del 'coprifuoco' alle 22, senza un giustificato motivo.

Uno dei presenti, un 28enne di Pontedera, è stato trovato in possesso di una dose di cocaina e una di hashish, pertanto è stato segnalato a livello amministrativo come assuntore di sostanze stupefacenti alla Prefettura. Verrà convocato dal Nucleo Operativo Tossicodipendenze dell'ente, che lo inviterà a sottoporsi ad un percorso di disintossicazione. Se il percorso non avrà successo o nel caso di reiterazione della condotta, rischia sanzioni amministrative come il ritiro di patente di guida o del passaporto.