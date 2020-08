Abbandona rifiuti a Montefalcone, ma viene ripreso dai passanti: multato

Continua la lotta all'abbandono indiscriminato di rifiuti nel territorio di Castelfranco. Questa volta l'autore dell'illecito è stato rintracciato grazie alla segnalazione di alcuni cittadini. Il 9 agosto scorso alcune persone di passaggio a Montefalcone hanno registrato in un video uno scarico abusivo di rifiuti lungo la Strada Provinciale 34 Castelfranco-Staffoli (all'altezza del km 6+150). Un uomo, a bordo di un veicolo, era stato ripreso mentre abbandonava in una piazzola alcuni oggetti: un vecchio barbecue in metallo, un mobiletto e altri pezzi di arredamento.

Grazie alla videoregistrazione che riprendeva la targa del veicolo, inviata come segnalazione al Comando Stazione Carabinieri di Castelfranco di Sotto, è stato possibile risalire al proprietario del mezzo, poi identificato come autore della violazione. E' quindi scattata la sanzione amministrativa di 500 euro, il massimo previsto per legge per questo tipo di violazione. L'uomo identificato come autore dell'abbandono abusivo è stato inoltre obbligato alla rimozione dei rifiuti abbandonati e al ripristino dello stato dei luoghi pubblici violati, come da normativa vigente.

"La collaborazione dei cittadini è fondamentale per debellare questi gesti di inciviltà - ha commentato il sindaco di Castelfranco Gabriele Toti - ringrazio per il puntuale intervento il Comando Stazione Carabinieri di Castelfranco di Sotto che insieme alla Polizia Municipale svolgono un ruolo di monitoraggio e controllo continuo del territorio. Continua il nostro impegno per contrastare l'abbandono dei rifiuti e, come dimostra questo episodio, sempre più spesso chi usa le nostre strade come discarica abusiva viene inchiodato e giustamente multato. Speriamo che questo ennesimo caso possa disincentivare l’abbandono dei rifiuti".

