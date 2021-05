Assembramenti e coprifuoco violato in centro: multati in 4

Le pattuglie della Polizia in servizio la scorsa sera, 23 maggio, hanno riscontrato in varie zone del centro di Pisa alcuni episodi di assembramenti e violazioni del coprifuoco, nel contesto della normativa per il contrasto al Coronavirus.

Nel dettaglio, intorno alle ore 23.50, due pattuglie della Squadra volanti, insieme ai Carabinieri, sono intervenute in Piazza Dante in quanto hanno ricevuto la segnalazione dai residenti della presenza di molti giovani. Sul posto gli operatori hanno riscontrato la situazione, con i ragazzi che alla vista delle forze dell'ordine si sono dati alla fuga nelle vie traverse, lasciando a terra numerose bottiglie di vetro e sporcizia varia.

Episodio simile anche dopo mezzanotte in via Ulisse Dini, con una volante della Polizia che ha riscontrato la presenza di un gruppo di persone: in 3 sono stati sottoposti a controllo e multati per il non rispetto del coprifuoco. Ancora, all'una passata, è arrivata alla Polizia la segnalazione di ragazzi che ascoltavano musica in Piazza Garibaldi. Le volanti sono intervenute con i giovani si sono dileguati nelle strade vicine. Un giovane però è stato fermato; anche per lui è stata elevata la contestazione amministrativa per il mancato rispetto della normativa contro la diffusione del Covid.