"Multe sul bus eccessive" segnalano gli utenti, Autolinee Toscane ricorda come evitarle

Il trasporto pubblico locale è un servizio centrale nella vita di tanti cittadini. Bilanciare programmazione, costi e qualità, è nell'interesse di tutti. Da queste esigenze 'su carta' si passa poi al quotidiano, dove la realtà è spesso complessa e più difficile, con episodi spiacevoli. Pisa non fa eccezione. Si pensi alle aggressioni agli operatori degli autobus (l'ultima a febbraio), oppure, sul fronte opposto, alla multa fatta a Pontedera a una ragazza disabile, sanzione poi cancellata da Autolinee Toscane con tanto di scuse. In queste ultime settimane gli utenti hanno segnalato a PisaToday più casi di multe da parte dei controllori dell'azienda. La quale, dal canto suo, informa di aver aumentato i controlli anti-evasione nell'area della Valdera, fino Volterra (non su Pisa urbano però).

L'app si è attivata in ritardo

Riguardo lo scorso 17 aprile, una futura mamma racconta che "nel tardo pomeriggio ho preso l'autobus ed esattamente la linea 14 alla fermata Mazzini 2, per tornare a casa, così come faccio quasi tutti i giorni. Appena ho visto l'autobus ho aperto l'applicazione e pigiato sul tasto attiva titolo. Nel frattempo il mezzo é arrivato e sono salita e mi sono messa a sedere, perchè sono incinta al 5° mese (il che è ben visibile) e avevo le buste della spesa in mano. Il titolo, come spesso accade quando si attiva con l'applicazione, non si é attivato subito e alla fermata successiva sono saliti i controllori. Mi hanno elevato la sanzione perchè il titolo si sarebbe attivato pochi secondi dopo che ero salita (ebbene sì, pochi secondi dopo!). Mi preme evidenziare che non avrei potuto attivare il biglietto solo perché era salito il controllore (così come hanno sostenuto) e che ovviamente l'autista non puó aspettare la convalida del biglietto per partire. Aggiungo che anche l'autista ha confermato quanto sopra e ha ribadito la correttezza del mio operato, ma il tutto è risultato inutile. Trovo sconcertante che chi dovrebbe vigilare abbia avuto come unico obiettivo quello di elevare la sanzione e non di verificare o semplicemente ascoltare quanto accaduto. Ho già inoltrato un reclamo a cui seguirà il deposito del ricorso, perchè credo sia veramente vergognoso che accadano situazioni del genere".

A 63 anni non sono più agile come una ventenne

Un altro episodio risale al 4 aprile, protagonista anche in questo caso una donna, medico veterinario 63enne: "Di ritorno da fare spesa per mia madre ultranovantenne, invalida al 100% con accompagnamento, che accudisco (infatti ero in permesso legge 104 proprio per lei) presso il supermercato Conad di via Cottolengo, carica di tre borse abbastanza pesanti, all'ultima fermata di via Mazzini ho preso un bus della Linea 3+ per raggiungere la mia abitazione. Una volta salita il mezzo è partito a velocità sostenuta tanto che per non cadere ho dovuto lasciare le borse sul primo sedile disponibile, aggrapparmi ad un palo per prendere nella mia borsetta personale il biglietto (ne avevo appena acquistati cinque al tabacchi di piazza Garibaldi) ed aspettare che il bus rallentasse per andare ad obliterare alla macchinetta, che era un po' distante nel corridoio visto che l'autista mi aveva fatto salire dalla porta centrale. Pochi istanti dopo la timbratura del biglietto sono stata affrontata in maniera dura, scortese e con arroganza da due uomini vestiti con una divisa blu, probabilmente appena saliti sul mezzo, che nonostante mostrassi cortesemente loro il biglietto vidimato pensando fossero controllori, mi accusavano con tono minaccioso di aver obliterato il biglietto soltanto alla loro vista, cosa assolutamente non vera. Nonostante facessi vedere le borse ancora rimaste sul sedile al centro del bus e spiegassi che ho quasi 63 anni e che quindi non sono più agile come una ventenne, che indossavo un paio di scarpe con tacco di 5 cm e quindi per evitare una caduta nel corridoio del bus avevo atteso qualche istante a timbrare il biglietto considerata l'andatura veloce ed irregolare dell'automezzo. Mi hanno voluto multare comunque".

La testimonianza prosegue con altri elementi, come "mi hanno chiesto sempre con tono superbo i documenti informandomi minacciosamente che se non li avessi forniti mi avrebbero portato dalle forze dell'ordine per avviare un procedimento penale nei miei confronti". Sul verbale fornito i controllori avrebbero "scritto il falso e cioè che ho convalidato il biglietto dopo l'inizio della verifica, cosa assolutamente non vera. Un sopruso che viola la mia dignità ed i miei diritti di cittadina onesta. Hanno concluso poi che avrei potuto fare ricorso, che ho fatto in data 05/04/2024 stesso. In 63 anni di vita vissuta onestamente e diligentemente in un paese democratico non ricordo di essere mai stata trattata ingiustamente in questo modo".

Mia figlia multata due volte

L'ultimo sfogo è quello del padre di una ragazzina di 14 anni: "Mia figlia nell'ultima settimana - scriveva a PisaToday una settimana fa - è stata multata sui mezzi pubblici pisani per ben due volte e con delle motivazioni quanto meno discutibili da fantomatici controllori della linea 10 per ben due volte. La prima per biglietto non adeguato alla corsa, ma pur sempre un biglietto di importo superiore, quindi una corsa più lunga timbrato per errore. Se la prima può anche passare, non ho approfondito la normativa, per la seconda ha pagato 40 euro di multa per un autobus pieno, per non aver fatto in tempo ad arrivare all'obliteratrice, con le sue compagne intorno a testimoniarlo. La motivazione sul verbale del controllore è 'Dichiara il malfunzionamento dell'obliteratrice', mai detto da mia figlia!".

Procedure e buone pratiche consigliate da Autolinee Toscane

Sulle segnalazioni, l'azienda informa che "valuterà gli eventuali ricorsi e reclami", specificando che tutte le condizioni di viaggio sono raccolte su un'apposita pagina del sito istituzionale. Ricorda inoltre che "il verificatore, nello svolgimento delle proprie funzioni, è un pubblico ufficiale e quindi ha il dovere di chiedere all'utente del servizio di Trasporto Pubblico Locale su gomma sia il titolo di viaggio valido, sia l'identità. Ha inoltre il potere-dovere di chiedere l'intervento delle forze dell'ordine per far accertare l'identità dell'utente che si rifiuta di fornire le proprie generalità o un documento di identità valido. Va altresì ricordato che l'utente che col suo comportamento ostacola un verificatore nello svolgimento delle proprie funzioni rischia la denuncia penale per interruzione di pubblico servizio".

Sono ad oggi disponibili diversi sistemi per facilitare il pagamento del biglietto: "Su ogni bus in ogni parte della Regione si può pagare il biglietto in modalità contactless senza alcun costo aggiuntivo. Si appoggia la carta di credito, o lo smartphone o lo smartwatch al validatore contactless e si riceve immediatamente la luce verde per utilizzare il tpl, e si riceve immediatamente la luce verde per utilizzare il tpl, ovviamente se la card è valida o ha credito sufficiente. In questo periodo è in corso una campagna di Autolinee Toscane e Visa volta a far conoscere sempre più il sistema contactless che prevede la gratuità del biglietto fino al prossimo 5 maggio 2024. Ovviamente, questa nuova modalità di pagamento digitale si aggiunge agli altri tanti modi con cui si può acquistare un titolo di viaggio valido: dalla app Tabnet, o con SMS, o con la tradizionale vendita di titoli di viaggio cartacei in 35 biglietterie e nei circa 3mila rivenditori autorizzati in tutta la regione, o presso le emettitrici elettroniche presenti in molte città toscane".

Vi sono alcune modalità da rispettare. "Ad esempio, per il biglietto tramite SMS (possibile nei centri urbani e con sovrapprezzo) deve essere acquistato almeno 2 minuti prima della salita a bordo, e l’attivazione è contestuale alla ricezione della risposta. Ed anche il titolo di viaggio cartaceo va ovviamente obliterato appena si è saliti a bordo e nel caso in cui l’obliteratrice non funzioni si deve convalidare il biglietto in autonomia, scrivendo data e ora della corsa sia per le tratte urbane che per quelle extraurbane, informandone contestualmente l’autista".

"Infine, per quanto riguarda i giovani studenti - ricorda Autolinee Toscane - è sempre consigliabile ai genitori di valutare di fornire i propri figli abbonamenti studenti che sono particolarmente vantaggiosi per le famiglie. Ad esempio, a Pisa uno studente che va a scuola 5 giorni alla settimana col singolo biglietto spenderebbe per andata e ritorno 3,40 euro al giorno, che a fine mese fanno 68 euro, che moltiplicati per 10 mesi sono 680 euro. Un abbonamento urbano annuale scolastico invece costa al massimo 278,70 euro, che si riducono a 221,20 euro se la famiglia ha Isee non superiore ai 36mila euro, come prevede la normativa della Regione Toscana".