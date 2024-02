Controlli nei cantieri edili in Alta Valdera: scattano sanzioni da 8mila euro

Nel corso della settimana i Carabinieri della Compagnia di San Miniato e del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Pisa hanno svolto attività di controllo congiunte presso alcuni cantieri edili pubblici e privati, presenti nella zona dell’Alta Valdera.

Al termine degli accertamenti, i Carabinieri hanno deferito alcuni titolari di cariche di due società edili per non avere adottato idonee precauzioni atte ad eliminare il pericolo di caduta dall’alto dei lavoratori e anche per assenza di un piano operativo per la sicurezza.

Nella circostanza, a seguito delle rilevate violazioni alla normativa di settore, così come previsto dal Decreto Lgs. 81/2008 e successive modifiche, i militari hanno adottato il provvedimento di sospensione delle due attività imprenditoriali, contestando sanzioni per circa complessivi 8.000 euro.

Le società monitorate non potranno riprendere i lavori fino a quando non avranno elaborato il previsto 'piano operativo di sicurezza' e ripristinato le condizioni di sicurezza previste dalla normativa vigente.