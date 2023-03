Pericolo velocità: oltre 70 sanzioni in pochi giorni sulle strade di Pisa

La Polizia Stradale svolgere la sua attività vigilanza in modo costante e mette in guardia la cittadinanza dai pericoli legati alla velocità. Negli ultimi giorni sono state oltre 70 le sanzioni nei confronti di conducenti che superavano i limiti consentiti dalle norme. Controlli resi efficaci dal telelaser, un dispositivo all’avanguardia, che sfrutta il 'sistema a puntamento laser' per rilevare l’eccesso di velocità, ma che è anche in grado di scattare foto o realizzare video in HD per verificare la correttezza dei comportamenti di guida.

"La Polizia di Stato - scrive la Questura in una nota - non si stanca di ricordare agli utenti della strada l’importanza di una condotta di guida responsabile e rispettosa dei limiti di velocità e delle norme di comportamento previste dal Codice della Strada. La forte velocità è una delle principali cause degli incidenti stradali, anche con gravi conseguenze".