Senza mascherina o messa male al Luna Park di Pontedera: multati 7 giovani

Pomeriggio di controlli, ieri 8 ottobre, presso il Luna Park di Pontedera, per la Polizia Municipale e la Polizia di Stato. L'obiettivo era verificare l'osservanza delle disposizioni anti-Covid, come aggiornate ieri nelle nuove direttive governative. Gli agenti hanno spiccato 7 contravvenzioni ad altrettanti giovani, di cui 2 minorenni, per mancato o scorretto uso delle mascherine. L'affluenza è stata notevole data la giornata di festa patronale per San Faustino.

I controlli, fanno sapere le forze dell'ordine, proseguiranno anche nei prossimi giorni con personale non in divisa in modo da renderli più incisivi.