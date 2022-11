Sicurezza: controlli e multe per non rispetto del Codice della Strada, una espulsione

La Questura di Pisa ha effettuato un servizio straordinario di controllo fra zona stazione e centro storico, nel pomeriggio e nella serata di ieri 28 novembre, con l'ausilio di due pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato di Firenze e una pattuglia della Polizia Municipale. Il fine è sempre quello di effettuare una costante pressione sui luoghi ritenuti meritevoli di particolare attenzione, al fine di ridurre l'incidenza della criminalità soprattutto predatoria.

Nel corso del servizio sono stati effettuati due posti di controllo, identificate 41 persone e controllati 30 veicoli. Nel corso dei posti di controllo sono state elevate 5 contravvenzioni al Codice della Strada, per non aver indossato le previste cinture di sicurezza ovvero per mancata revisione periodica del veicolo. Non si sono registrate ulteriori criticità.

Sotto il profilo della sicurezza, si segnala l'avvio delle procedure di esplusione a carico di un 48enne di origini macedoni, appena uscito dal carcere. Stamani, dopo la firma del decreto prefettizio e quello del Questore di accompagnamento al centro per il rimpatrio, l'uomo è stato scortato da una pattuglia della Questura al Cpr di Torino, dove saranno completate le procedure e da dove sarà rispedito in Macedonia con divieto di reingresso in Italia per 5 anni, pena l’arresto immediato.