La sicurezza stradale è uno dei compiti delle forze dell'ordine, fra cui l'Arma dei Carabinieri. Il Corpo ha annunciato ieri, 1 settembre, l'accordo siglato con la Fondazione Ania - Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici - per la campagna 'Adotta una strada'. Il progetto si pone lo scopo principale di ridurre il numero di vittime stradali, in particolar modo durante i mesi estivi. Prevede ad esempio il rafforzamento dei controlli stradali, con un'attenzione particolare nel week-end e nelle ore notturne. L'iniziativa proseguirà fino al 10 settembre coinvolgendo 5 arterie che si estendono per quasi 2mila chilometri e che toccano 9 regioni italiane: Padana Superiore, Aurelia, Adriatica, Romea, Carlo Felice.

A testimonianza dell'impatto delle attività di controllo sulle strade, il Comando Provinciale di Pisa ha diffuso i dati dello scorso agosto. Sono state controllate più di 4.700 persone a bordo di oltre 3.200 veicoli; oltre 290 le contravvenzioni spiccate per violazioni del Codice della Strada. Sono state 27 le persone denunciate, 19 per guida in stato di ebbrezza alcolica e 8 per guida sotto l'effetto di stupefacenti .

Le infrazioni sono state rilevate sulle arterie principali, in particolare lungo il tratto della via Aurelia di competenza di Pisa, in direzione di Viareggio e Livorno, e nelle principali località di mare pisane, Tirrenia e Marina di Pisa. Accertamenti intensi anche lungo le vie principali della Valdera e del comprensorio del Cuoio.

L'impegno sulla prevenzione dei sinistri stradali dei Carabinieri del Comando Provinciale di Pisa segue le direttive europee che hanno come obiettivo la riduzione degli incidenti del 50% entro il 2030.