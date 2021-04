'Macchinate' verso il litorale pisano fermate dalla Polizia: multe per oltre 3.700 euro

Due auto, per complessive 7 persone, sono state fermate a Calambrone. Non avendo fornito un motivo valido per lo spostamento sono scattate le sanzioni

Un'uscita non consentita pagata a caro prezzo. Secondo quanto riporta LivornoToday, la Polizia ha fermato ieri 5 aprile a Calambrone, ad un posto di blocco in via Quaglierini, due auto con a bordo complessivamente sette persone. Il contesto è quello dei controlli per il rispetto delle normative anti-contagio. Gli avventori erano partiti da Follonica e, secondo quanto dichiarato alle forze dell'ordine, volevano raggiungere Marina di Pisa passando per Tirrenia.

Alle domande degli agenti non hanno risposto fornendo una spiegazione ragionevole del loro viaggio, non essendo nemmeno parenti o congiunti fra loro. Senza aver dato quindi alcun motivo di quelli permessi dal vidente dpcm (spostamenti solo per motivi di necessità, salute o lavoro) sono scattate le multe, pari a 533 euro a testa, per un totale di oltre 3.700 euro.