Cascina, multe allo street artist Clet: a distanza di anni arriva l'ingiunzione di pagamento

Si chiamava 'Art-on' il festival che nel settembre del 2015 portò a Cascina molti artisti contemporanei, per realizzare installazioni site-specific o comunque nello spazio urbano. Un'iniziativa a cui partecipò anche Clet Abraham, noto a livello internazionale fra l'altro per la sticker art, con cui prendono vita i cartelli stradali tramite degli adesivi. Lo street artist, oggi 13 ottobre, ha voluto rendere nota una situazione che va avanti da tempo e che ha visto il Comune chiedere allo street artist un pagamento di circa 2.600 euro. Motivo: multe, per quelle stesse opere realizzate di cui fu richiesta la rimozione.

"Sette anni fa esatti (26 settembre 2015) - scrive su Facebook - sono stato invitato dal comune di Cascina, provincia di Pisa, a lavorare per le strade della cittadina insieme a diversi colleghi nell'ambito di un festival dedicato alla street art. Qualche tempo dopo ho ricevuto 25 raccomandate per 25 multe separate, una per ogni cartello su cui avevo lavorato, da parte della Polizia Municipale locale. Come è facile immaginare sono rimasto piuttosto sbalordito, vengo invitato per poi essere multato? Cos'è una specie di trappola?! Parlando però con l'amministrazione comunale del tempo sono stato espressamente rassicurato che si trattava di un incidente 'diplomatico' fra l'amministrazione e il comando della Municipale ed io, in ogni caso, avevo avuto un'autorizzazione, il comune avrebbe risolto la faccenda. Quindi mi sono tenuto le multe ricevute così come un ricordo di un amorevolissima lite burocratica della quale ero temporaneamente diventato capretto sacrificale".

A distanza di molti anni, la novita: "Sorpresa, sorpresa qualche settimana fa ricevo un'ingiunzione di pagamento, con mora e tutto, 2646.24 euro, che raddoppierà domani se non pagherò per i famigerati 25 cartelli su cui ho lavorato. Oggi dallo studio abbiamo contattato la Muncipale di Cascina ed il Comune, sono stati tutti molto cortesi, va detto, e sono in attesa di nuove da parte loro. Gli avvocati mi dicono che nel frattempo dovrei pagare almeno in attesa dell'evolversi della situazione, perchè a quanto pare legalmente non sono così tutelato come ci si potrebbe immaginare. Io ci credo nella giustizia ma non in quella su carta bollata, io credo nella giustizia e per questo sono qui a scrivere, ancor prima di una nuova discussione con chi di dovere, perchè non ci sto a rimanere in attesa con una responsabilità sulle spalle che non è mia. Di una cosa potete stare sicuri: io non la pago la vostra misera faida".