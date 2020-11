Commercio: multe e chiusure per chi vende prodotti vietati dall'ultimo Dpcm

Multe e controlli, soprattutto nella grande distribuzione, contro la vendita di prodotti vietati dall'ultimo Dpcm: dall’abbigliamento per adulti ai casalinghi fino agli addobbi natalizi. Le sanzioni sono scattate in queste ore a seguito delle segnalazioni effettuate dalle associazioni di categoria, Confesercenti e Confcommercio, alle istituzioni dei vari comuni del territorio provinciale, con l'invito a controllare che nei supermercati e ipermercati siano venduti soltanto i generi alimentari e i prodotti considerati di prima necessità.

A San Giuliano Terme, in particolare, sono state sanzionate tre attività. Sanzioni anche per un esercizio commerciale della grande distribuzione del Comune di Ponsacco che si è visto rifilare due giorni di chiusura e 400 euro di multa. "Un risultato frutto dei controlli che abbiamo fatto in questi giorni sui più grandi centri commerciali del territorio - scrive su Facebook il sindaco di Ponsacco, Francesca Brogi - quelli che possono stare aperti a condizione di vendere solo articoli alimentari e per la cura della persona. Il rispetto delle regole deve esserci da parte di tutti e questi controlli sono doverosi sia per tutelare i piccoli negozi costretti a stare chiusi, ma anche per garantire la sicurezza dei lavoratori della grande distribuzione. Ringrazio la Polizia Municipale per l’ottimo lavoro svolto e tutti gli esercizi commerciali, per fortuna la stragrande maggioranza, che rispettano ogni giorno le prescrizioni del Dpcm dimostrando correttezza e rispetto nei confronti degli altri imprenditori".