Violano il coprifuoco: tre persone multate

Tre sanzioni per violazioni del coprifuoco elevate nella serata di ieri, poco prima di mezzanotte, dalle Volanti della Polizia a Pisa durante un controllo per il rispetto della normativa anti-Covid. Ad essere multati, poichè in giro oltre l'orario consentito senza giustificato motivo, due persone a piedi sul Lungarno Mediceo e un automobilista lungo via Cisanello.