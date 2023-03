Cascina: il Municipio si illumina di lilla per la giornata dedicata ai disturbi alimentari

All’anoressia, alla bulimia e agli altri disturbi della nutrizione e dell’alimentazione è dedicata la Giornata nazionale del Fiocchetto Lilla, che si celebra in Italia il 15 marzo. Per questo domani, mercoledì 15, la facciata del Municipio di Cascina sarà illuminata di lilla.

Negli ultimi anni, anche in seguito alla pandemia, le richieste di assistenza sono aumentate e il disagio è cresciuto soprattutto nell'età adolescenziale.

Il fiocchetto lilla rappresenta tutte le persone che lottano contro i disturbi alimentari e il loro sentirsi spaventate e disorientate. Parlarne è importante per ricordare a tutti che dai disturbi alimentari si può guarire e chiedere aiuto è il primo passo per ricevere un supporto qualificato. Per chi ne soffre e per le loro famiglie esistono centri specializzati ed équipe mediche multidisciplinari pronte ad aiutarli.

I disturbi del comportamento alimentare coinvolgono in Italia circa 3 milioni di persone e rappresentano nel mondo, secondo l’Organizzazione mondiale della sanità, la seconda causa di morte per le ragazze nella fascia di età tra i 12 e i 25 anni. In Italia il 90% di chi soffre di questi disturbi è una donna, anche se sono sempre più numerosi anche gli uomini. E l’esordio è sempre più precoce: negli ultimi anni si è registrato un abbassamento dell’età fino agli 8-9 anni.