Lascia munizioni calibro 12 nel veicolo: cacciatore denunciato

nel pomeriggio di sabato scorso alcuni residenti di San GIuliano Terme segnalavano al Comando della Polizia municipale la presenza di un rimorchio appendice con all’interno tre cani, parcheggiato in via XX Settembre, privo della rispettiva motrice.

La pattuglia intervenuta, eseguiti gli accertamenti preliminari relativi alla proprietà del veicolo e constatata l’assenza del proprietario, procedeva ad ispezionare il mezzo, rilevando che il vano superiore era privo di chiusura e conteneva munizioni calibro 12 per uso venatorio. Il veicolo veniva rimosso ai sensi del codice della strada, i cani affidati temporaneamente al canile comunale e il loro proprietario, presentatosi dopo alcune ore al Comando di Polizia municipale, veniva deferito a piede libero alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pisa per aver omesso le misure di custodia di materiale esplodente secondo quanto previsto dalla Legge 110/1975 in materia di armi.