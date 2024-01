Tragedia nella tarda mattinata del 2 gennaio sul litorale pisano, a Calambrone. Marco Giorgi, 61 anni, originario di Massa e residente nello spezino, è morto mentre praticava kitesurf al largo dello stabilimento balneare Oasi del Mare. Lo scrive LivornoToday.

L'esatta dinamica dei fatti e le cause del decesso sono da chiarire. Potrebbe essersi trattato di un malore o esserci stata una caduta. A lanciare il primo allarme sono stati altri avventori presenti in zona, intorno alle 12.30. Per i soccorsi sono intervenuti i volontari della Croce Rossa, della Svs e al medico del 118. L'uomo è stato dapprima rianimato in spiaggia, quindi è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di Livorno. Purtroppo tutti i tentativi di salvarlo sono stati vani.