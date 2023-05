Palaia: muore schiacciato dal trattore

Drammatico incidente agricolo questa mattina, 29 maggio, intorno alle 11 in via Nuova a Forcoli, nel comune di Palaia. Per cause in corso di accertamento un uomo di 78 anni è rimasto schiacciato dal trattore che stava guidando. Inutile ogni tentativo di soccorso da parte dei mezzi del 118 intervenuti sul posto insieme ai Vigili del fuoco di Cascina che hanno estratto il corpo incastrato sotto al mezzo.





Secondo i primi accertamenti sembra che il trattore si sia ribaltato non lasciando scampo al conducente. Sul posto le forze dell'ordine per ricostruire l'esatta dinamica.