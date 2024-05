Nuovo murale per celebrare 'I giapponesi di Pontedera'

Il Villaggio Gramsci di Pontedera è in questi giorni il set del nuovo murales che il collettivo portoghese Ruido (gli street artisti Frederico Draw e Rodrigo Contra) sta realizzando, e che verrà presentato a tutti lunedì 6 maggio alle ore 19. Verrà infatti inaugurato ufficialmente il murale dedicato ai 'Giapponesi di Pontedera', la leggendaria squadra di pallavolisti della U.S. Zoli che ha fatto la storia dello sport cittadino. L'evento si terrà in Piazza Eroi di Fiesole e vedrà la partecipazione degli storici giocatori della squadra e anche dell’allenatore Claudio Piazza.

Quest'opera è il sesto intervento artistico/culturale curato dal Centrum Sete Sóis al Villaggio Gramsci. Questi murales sono tutti ispirati ai temi degli 'eroi' e 'miti' locali, arricchendo il tessuto urbano di Pontedera con narrazioni visive che celebrano figure e storie significative della comunità, come l’omaggio all’olimpionico Pettinari o alla milionesima Vespa o alla vittoria del Pontedera Calcio sulla Nazionale. Un progetto fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale di Pontedera che ne ha sostenuto la realizzazione fin dal primo momento.

Durante l'inaugurazione, i visitatori avranno l'opportunità di assaporare i gusti della Toscana grazie a una degustazione gratuita curata dalla rinomata Chef Maria Menegato, che delizierà il palato con piatti tipici della regione. L'evento non solo segna l'aggiunta di un'ulteriore opera d'arte nel panorama urbano di Pontedera, ma funge anche da preludio all'arrivo di un altro emozionante progetto: a giugno, infatti, il Villaggio Gramsci ospiterà un murale della street artist marocchina Tima, continuando la tradizione di valorizzazione artistica e culturale del quartiere.

Lunedì 6 maggio alle ore 19 si celebrerà il patrimonio sportivo e artistico di Pontedera con la presenza dello storico pontederese Michele Quirici, che intervisterà gli storici giocatori e l’allenatore Claudio Piazza della US Zoli. Ingresso libero.