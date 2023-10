Murales per la pace con il gemellaggio fra Gmund e Fauglia

E' terminato il progetto artistico-culturale 'Street art of the future', realizzato dai comuni gemellati di Gmund e Fauglia. Un'attività che ha visto impegnate in maniera costruttiva e solidale le due amministrazioni comunali, tedesca e italiana, insieme ai rispettivi giovani cittadini. Il progetto, finanziato in parte dall’Aiccre, prevedeva la realizzazione di due murales da riprodurre in entrambe le città coinvolgendo giovani artisti locali sul tema 'Città e comunità sostenibili' con riferimento all’obiettivo n. 11 dell’Agenda 2030 Onu.

A fine settembre una delegazione faugliese rappresentata dal sindaco Alberto Lenzi e dalla consigliera Caterina Bernardini sono partiti alla volta della cittadina tedesca di Gmund in compagnia della giovane studentessa dell’Accademia di Belle Arti di Firenze Giulia Brandoli il cui bozzetto è stato scelto per essere replicato nei due paesi.

Quest’ultimo week end di ottobre hanno restituito la visita i gemelli tedeschi di Gmund, al seguito del loro Burgermeister (sindaco) Alfons Besel. Del gruppo facevano parte anche i giovani artisti che hanno riproposto il loro murale già realizzato in patria.Questo progetto ha permesso alle due amministrazioni di approfondire i legami di amicizia già esistenti e conoscere meglio i rispettivi territori e apprezzarne le bellezze sia naturalistiche che il patrimonio culturale.

"L'augurio è che iniziative di questo genere - ha dichiarato il sindaco Alberto Lenzi - possano trovare anche in futuro il sostegno e la partecipazione sempre più ampia delle comunità, sviluppando così quel senso di appartenenza e identità europea che ha garantito per decenni la pace e il benessere dei popoli che ne fanno parte. In un momento così difficile come quello che sta vivendo la comunità mondiale, con conflitti alle porte dell'Europa e nel Mediterraneo, queste piccole iniziative mostrano la volontà e il desiderio dei popoli di continuare a vivere in pace e per un mondo più giusto e sostenibile".