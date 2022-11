Capannoli: i musei di Villa Baciocchi riconosciuti di rilevanza regionale

La comunicazione ufficiale è contenuta in un decreto da poco emanato dal settore Patrimonio culturale, museale e documentario della Regione Toscana: i Musei di Villa Baciocchi a Capannoli sono stati riconosciuti 'Musei di rilevanza regionale'. Una qualifica importante, che corona un percorso "fortemente voluto dall’amministrazione comunale per la valorizzazione dell’intero complesso. Proprio una settimana fa - annuncia il Comune in una nota - Villa Baciocchi è stata la cornice di un evento che ha segnato un’ulteriore tappa dell’iter di riqualificazione dell’importante complesso storico culturale di Capannoli e della Valdera ed oggi arrivata questa bellissima notizia per la comunità locale e per la Rete Museale della Valdera, di cui fanno parte anche i Musei capannolesi".

Visibilmente soddisfatto il sindaco Arianna Cecchini: "E' un riconoscimento al grande lavoro portato avanti in sinergia, dall’amministrazione comunale e dal personale dell’associazione Rerum Natura, che gestisce i Musei. Un particolare ringraziamento alla Direttrice dei Musei Catia Morucci. Si tratta di una grande soddisfazione, che si pone nel solco del nostro obiettivo di valorizzare il nostro patrimonio: continuiamo a puntare fortemente sul potenziale culturale del nostro territorio, valorizzandolo nel miglior modo possibile a beneficio della comunità e dei fruitori del patrimonio artistico culturale che abbiamo".