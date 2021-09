I Musei di Volterra partecipano alla prima 'Festa Etrusca' nazionale 

Si svolgerà questo fine settimana, sabato e domenica, presso il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia di Roma, la Festa Etrusca, manifestazione nazionale alla prima edizione che coniuga la divulgazione con le attività educative, per una due giorni ricca di appuntamenti. Ricostruttori, archeologia sperimentale, giochi per bambini e attività per adulti saranno affiancate da convegni e conferenze dove si confronteranno gli specialisti del settore per proporre nuove modalità per raccontare storia, usanze e conoscenze degli e sugli etruschi, al fine di valorizzare al meglio il patrimonio archeologico e culturale che abbiamo ereditato da quella civiltà.

Proprio a due conferenze dedicate a questi argomenti parteciperanno Fabrizio Burchianti, direttore del Museo Etrusco Guarnacci di Volterra e Alessandro Furiesi, direttore della Pinacoteca civica, che porteranno, in due importanti tavole rotonde, la loro esperienza e il racconto di quanto si sta facendo nella città pisana. La prima tavola rotonda sarà sul progetto a cui si sta lavorando fra città etrusche per ottenere il titolo di Patrimonio dell'Umanità; la seconda, intitolata significativamente 'Il mio museo', sarà un confronto fra museologi sulle pratiche di valorizzazione ed educazione attraverso i musei.

"Una partecipazione significativa, quella di Volterra - dichiara l’assessore alle Culture, Dario Danti - con la presenza dei nostri due direttori, chiamati a discutere ai massimi livelli con direttori di musei comunali e statali, docenti universitari e divulgatori sulle modalità di valorizzazione degli etruschi in un contesto che non è solamente una festa, ma un nuovo modo di far parlare gli etruschi e far parlare degli etruschi in anni nei quali l'archeologia e, soprattutto, l'archeologia volterrana, sta restituendo straordinarie informazioni e conoscenze su questo antico popolo".