Nuovi orari per il Museo delle Navi antiche: c'è anche l'apertura straordinaria del 2 giugno

Nuovo calendario di aperture al Museo delle Navi Antiche di Pisa, che fino al 30 giugno resterà aperto dal martedì al giovedì dalle 9.30 alle 13, il venerdì dalle 10.30 alle 18.30, mentre il sabato e la domenica dalle 10.30 alle 20.30. L’orario del fine settimana sarà valido per tutta l’estate, fino al 30 settembre. Inoltre, venerdì 2 giugno, per la Festa della Repubblica, sarà possibile visitare il Museo dalle 10.30 alle 18.30.

La decisione è stata presa da Cooperativa Archeologia, in accordo con la Direzione scientifica del museo, e permetterà ai visitatori di ammirare, durante l’arco della settimana, imbarcazioni di epoca romana, ritrovate con ancora il loro carico a bordo ed ottimamente conservate, oltre ad altre numerose testimonianze della vita di mare dei secoli passati, fatta di commerci, naufragi, uomini e viaggi.

Il Museo delle Navi Antiche di Pisa è stato infatti concepito come un luogo di narrazione, dove il visitatore può ascoltare, partecipare e vivere le storie che ogni oggetto è in grado di raccontare. A rendere davvero unico questo luogo sono i quasi 5000 metri quadri di superficie espositiva, che raccolgono 800 reperti, esposti in 47 sezioni divise in 8 aree tematiche con sette imbarcazioni di epoca romana, databili tra il 3° secolo a.C. e il 7° secolo d.C., di cui quattro sostanzialmente integre.

Nel 2019, dopo più di vent’anni di ricerca e restauro, l’esposizione è stata inaugurata agli Arsenali Medicei, un luogo che rappresenta il lungo legame di Pisa con la navigazione, ma anche un simbolo della volontà del Granduca Cosimo I de’ Medici di far rinascere la Pisa dell’originaria Repubblica Marinara. Un luogo ricco di storia, che potrà essere vissuto con più giorni a disposizione per i visitatori.