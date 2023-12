Musica alta in Piazza Cavalieri: sequestrata una cassa acustica

Una pattuglia della Squadra Volanti della Questura è intervenuta stanotte, intorno alle 2.40, in piazza dei Cavalieri. Un residente si è rivolto alle forze dell'ordine per segnalare la presenza di casse acustiche con diffusa musica ad alto volume. I poliziotti, giunti sul posto, hanno in breve tempo individuato la fonte del rumore: un nordafricano, tramite un telefonino collegato, gestiva la musica dalla cassa menzionata. All'esito del controllo, l'uomo è stato portato in Questura per essere identificato. E' stato quindi sanzionato sia per ubriachezza molesta che per la violazione della ordinanza sindacale che vieta le emissioni sonore moleste durante la otte. La cassa acustica è stata sequestrata.