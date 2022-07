Musica a tutto volume nel cuore della notte: multato uno studente

Nella notte di venerdì 29 luglio, attorno all'una e mezzo, una pattuglia della Questura è intervenuta in piazza dei Cavalieri dopo numerose segnalazioni da parte dei residenti della zona, che lamentavano la presenza di una cassa acustica che stava diffondendo musica ad alto volume. Giunti sul posto, gli agenti hanno trovato un folto gruppo di ragazzi che stava ballando attorno a una cassa bluetooth in grado di riprodurre il suono fino a 112 decibel. Dopo i dovuti riscontri, i poliziotti hanno individuato il proprietario dello strumento: uno studente universitario proveniente dalla Germania. Il ragazzo ha cercato di far perdere le tracce ai poliziotti, che però sono riusciti a bloccarlo e notificargli la multa nel rispetto dell'Ordinanza comunale. La cassa inoltre è stata sequestrata.