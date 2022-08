Successo di pubblico a Tirrenia per la musica anni '90 di 'Rememories'

Cambia la location, ma non l'entusiasmo, il divertimento e la grande partecipazione che hanno caratterizzato la quinta edizione di 'Rememories'. L'evento organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa a Tirrenia, che si è tenuto per la prima volta nell'area ex Ciclilandia, ha fatto ballare ed emozionare centinaia di persone venerdì 26 agosto con i capolavori della musica dance anni '90 suonata in vinile.

Una serata di puro divertimento con i migliori pezzi mixati dai dj Bizio, Francesco Bix, Roby-D, Clock e Jenni Joy, insieme alla voce di Niki The Voice e Adriana Hamilton e alla performance di Silvia Spagnoli, con spettacolari esibizioni a cura dell'associazione sportiva Polevolution XL di Pisa: un mix capace di far rivivere per una serata la magica atmosfera degli anni '90.

"Il ritorno di Rememories è stato davvero un grande successo e non era affatto scontato, anche considerati gli ultimi due anni caratterizzati da una pandemia che purtroppo non ci ha permesso di organizzare questo tipo di eventi", afferma il direttore di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli. "Grazie a tutti coloro che si sono impegnati per riportare un appuntamento di qualità come questo sul nostro litorale".

"L'organizzazione di eventi di grande spessore come Rememories è la strada giusta per valorizzare il litorale pisano e le sue aree con maggiore potenzialità, in particolare di quelle recentemente recuperate e riqualificate come Ciclilandia, un meccanismo virtuoso che può solo fare bene al nostro territorio sia in termini di vivibilità che di attrazione turistica", dichiara il presidente Sib Confcommercio Pisa Fabrizio Fontani.

"Un successo che conferma il format ideato per Rememories, che fin dalla sua prima edizione porta sul Litorale una proposta musicale elettrizzante e divertente, dedicata agli appassionati della dance anni '90 ma anche a tutti coloro che vogliono ballare ed emozionarsi con capolavori senza tempo", il commento del presidente Silb Confcommercio Pisa Alessandro Trolese.

Rememories è organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa con il patrocinio del Comune di Pisa, la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest – Terre di Pisa, in collaborazione con Sib, Fipe e Silb Confcommercio, e rientra nel cartellone di iniziative di Marenia – Non solo mare.