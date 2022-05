Musica in piazza Sant'Omobono: 24enne sanzionato

Intorno all'una della notte scorsa una pattuglia della Squadra Volanti è intervenuta in piazza Sant’Omobono, a seguito della segnalazione da parte di un cittadino di musica ad alto volume. Sul posto è stato identificato l’autore delle emissioni moleste, un mediorientale 24enne regolarmente residente a Pisa, nei confronti del quale è stata elevata sanzione amministrativa per la violazione dell’ordinanza sindacale istitutiva del divieto di emissioni sonore non autorizzate in aree pubbliche o esposte al pubblico del centro storico cittadino. La cassa bluetooth utilizzata per la diffusione della musica è stata sottoposta a sequestro amministrativo.