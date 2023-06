La musica di Guccini tra i banchi di scuola di Ponsacco

"Grazie Maestro. Poesia e melodia senza tempo, sono queste le canzoni di Francesco Guccini". Comincia così il resoconto del sindaco di Ponsacco Francesca Brogi del progetto realizzato dal Circolo Culturale Arci Rinascita in collaborazione con l'associazione Vivi Teatro. Dall’ascolto di alcuni brani di Francesco Guccini i ragazzi delle scuole secondarie di primo grado hanno realizzato poesie, disegni e testi, interpretando, ognuno a proprio modo, temi ed emozioni.

Martedì i ragazzi hanno potuto visitare Pavana, il luogo dove vive Guccini. "Impossibilitati ad incontrarlo - racconta Brogi - per sopraggiunti impegni personali del cantautore, sono stati accolti nel municipio dal Sindaco di Sambuca Pistoiese Fabio Micheletti. E' stata l'occasione per consegnare al primo cittadino il libro che raccoglie il lavoro svolto dagli studenti delle classi 2E, 2F, 3C, 3D, 3E della scuola media Niccolini ed ascoltare, direttamente dalla voce dei protagonisti, le emozioni che lo hanno ispirato. Il libro è stato donato al comune che ci ha ospitato con tanta attenzione e gentilezza, e per il maestro Guccini come segno di riconoscenza per le tante emozioni che ci ha regalato. Ringrazio il vicesindaco Massimiliano Bagnoli, per aver accompagnato la scolaresca, il presidente del circolo Rinascita Salvo Rinzivillo per la splendida idea avuta e ancora Maria Triggiano e Denis Salvadori di Vivi Teatro per il loro encomiabile lavoro svolto a tu per tu con i ragazzi".

Il libro sarà presentato alla cittadinanza nelle prossime settimane. "Un grazie particolare - conclude il sindaca - agli insegnanti che hanno aderito al progetto con tanta partecipazione dando l'opportunità ai nostri studenti di confrontarsi con un grande cantautore italiano. E infine, il ringraziamento più sentito va a lui, a Francesco Guccini: grazie Maestro per tutte le emozioni che la sua arte continua a donarci".