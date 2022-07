Eventi estivi: serata di musica, spettacoli e shopping a Pontedera

Tre strade unite in un'unica sera di festa, spettacoli ed ovviamente negozi aperti. Giovedì 21 luglio va in scena 'Three roads shopping night', organizzata da Confesercenti Toscana Nord con il patrocinio del Comune di Pontedera in via Saffi, via Primo Maggio e via Roma.

"Ancora una volta abbiamo raccolto la volontà e l’entusiasmo dei commercianti di queste importati strade commerciali - spiegano la presidente Pontedera di Confesercenti Toscana Nord Valentina Aurilio ed il coordinatore Valdera Cuoio Claudio Del Sarto - per proporre un evento che le riunirà in una serata di shopping sotto le stelle. A partire dalle 19, con le attività che rimarranno aperte anche dopo cena, le strade saranno animate da dj set, musical, spettacoli itineranti fino alle favole per i più piccoli. Proseguiamo così il nostro impegno - concludono i vertici pontederesi dell’associazione - per animare l’estate di Pontedera con iniziative che coinvolgono tutto il centro sempre in stretta collaborazione con l’amministrazione comunale ed in particolare con l’assessore Puccinelli che ringraziamo insieme al sindaco Franconi per la disponibilità".