La Santo Antao 7Sois Band, formata da musicisti dell'isola di Santo Antao, nell'arcipelago di Capo Verde, è stata ricevuta questa mattina nella sala consiliare di Palazzo Stefanelli a Pontedera. Presenti il vicesindaco Carla Cocilova, l'assessore comunale Sonia Luca e il direttore del Festival Sete Sóis Sete Luas Marco Abbondanza. Gli artisti capoverdiani sono stati infatti ospiti in questi giorni in città per vari appuntamenti del festival, suonando anche in due concerti di solidarietà che si sono svolti all'interno delle Rsa Leoncini e Villa Sorriso.

"Ci tenevamo ad accogliervi in rappresentanza dei tanti musicisti passati da Pontedera in queste settimane - ha detto Cocilova - per noi il Festival Sete Sois Sete Luas è un vero e proprio evento cittadino e siamo soddisfatti della qualità dell'offerta artistica e delle importanti presenze di pubblico. Inoltre si tratta di uno scambio che lega artisti, amministrazioni e comunità. E in questa logica - ha aggiunto Cocilova - siamo molti vicini a Capo Verde, con un gemellaggio in atto con la municipalità di Brava e progetti di cooperazione che hanno permesso anche di ristrutturare la sede del Centrum Sete Sois sull'isola".

"Un ringraziamento per i concerti di solidarietà svolti a Pontedera che hanno avuto una valenza veramente importante per la fascia di età più avanzata - ha detto Luca - e una sottolineatura sull'impronta multiculturale del festival, nella logica che i mix di culture creano sempre ricchezza".

Dopo una breve esibizione musicale della Santo Antao 7Sois Band, è arrivato lo scambio di doni, con modellini di Vespa, gagliardetti di Pontedera e cd musicali.