Nasce una collaborazione tra Comune e guide turistiche

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PisaToday

In seguito all'incontro che AGT Pisa e Confguide avevano richiesto all’assessore al Turismo Paolo Pesciatini, una rinnovata ed entusiasta collaborazione tra le guide turistiche ed il Comune sta per avviarsi. Con l’intento di rilanciare e sviluppare un settore che più di altri ha subito gli effetti devastanti del Covid19, grazie all'apertura dei nuovi punti di informazioni turistiche, che, come ha affermato l'assessore Pesciatini, saranno gestiti in maniera più dinamica ed efficiente, ma soprattutto ad una promozione del territorio sapientemente studiata, le guide in sinergia con l’Assessorato al Turismo si rimettono in gioco con un rinnovato entusiasmo e tanta voglia di ripartire.

E’ stato un incontro ed un confronto molto positivo. Nella speranza di una piena ripresa delle visite turistiche, ricordiamo che il Comune ha accolto la la nostra richiesta di sospensione del pagamento della tariffa per i bus turistici fino al 31 dicembre 2020, in modo che organizzatori e tour operator possano contare su un servizio gratuito di parcheggio e accoglienza in entrata alla città.

A breve sarà avviato anche un progetto di riqualificazione urbanistica del percorso che da Via Pietrasantina conduce in Piazza del Duomo, con un'attenzione particolare anche alla sicurezza. Per anni le guide hanno aspettato queste iniziative ora speriamo di vederle finalmente realizzate.