Nasce l'associazione 'Barbara Capovani', per "continuare le sue battaglie a favore dei pazienti psichiatrici"

Un'associazione che porta il nome della dottoressa Barbara Capovani, creata per proseguire l'impegno della psichiatra, morta in seguito a una brutale aggressione da parte dell'ex paziente Gianluca Paul Seung, attualmente a processo, il 21 aprile 2023. Ed è nelle ore in cui cade il primo anniversario dall'accaduto che la vicepresidente dell'associazione, Patrizia Alma Pacini, e Pietro Gustinucci, membro del Consiglio Direttivo, hanno presentato, presso lo studio legale Tortorella di Pisa, obiettivi e attività che ne costituiranno l'ossatura.

"L'associazione si pone la missione di continuare le battaglie principali di Barbara, focalizzandosi sull'assistenza ai soggetti psichiatrici, i loro familiari e amici - esordisce l'avvocato Pietro Gustinucci - inoltre, si impegna ad affrontare le problematiche del sistema normativo che gravano sugli istituti psichiatrici, sulle REMS e sui familiari dei pazienti psichiatrici, in particolare per quanto riguarda la gestione delle persone autrici di reato ma ritenute incapaci di intendere o di volere, e quindi non imputabili penalmente".

"Questa associazione è nata con il sostegno e il coinvolgimento attivo della famiglia di Barbara, nonché degli amici e compagni che hanno condiviso con lei anni di impegno professionale e personale. La volontà di supportare le famiglie dei pazienti psichiatrici è un altro elemento fondamentale, poiché esiste ancora uno stigma sociale nei confronti della malattia mentale - continua la vicepresidente Patrizia Alma Pacini - l'associazione si propone quindi di fornire sostegno alle famiglie attraverso iniziative volte a combattere questo stigma e a promuovere la solidarietà sociale. Uno dei progetti principali sarà lo sviluppo dell'attività di pet therapy, un'iniziativa fortemente sostenuta da Barbara Capovani, che credeva moltissimo nel potere terapeutico degli animali, specialmente per i pazienti psichiatrici, ma non solo".

Tra i soci fondatori anche Michele Bellandi, compagno della dottoressa Capovani e presidente dell’associazione, che commenta così la volontà di costituirla: “È con lo spirito che animava Barbara che l’associazione a lei intitolata intende operare affinché i suoi progetti non restino incompiuti e la loro realizzazione possa essere un riconoscimento morale nei confronti di una persona che viveva il proprio lavoro come una missione con l’unico obiettivo di aiutare gli altri sempre e comunque”.

Due saranno, dunque, gli assi fondamentali da cui prenderanno avvio le attività dell'associazione, che si amplieranno successivamente con seminari e incontri pubblici anche per sensibilizzare sullo stigma che ancora avvolge in modo consistente il complesso tema della malattia mentale "ma su cui arriveremo a lavorare in un secondo momento: per ora le priorità sono l'avviamento del progetto di pet therapy, che puntiamo a far istituzionalizzare come terapia continuativa per i pazienti psichiatrici - prosegue Pacini - e una pubblicazione divulgativa, frutto di una prima giornata di studi dedicata a Barbara, durante la quale ci siamo confrontati con magistrati, avvocati, medici e psichiatri in merito alle criticità di impianto normativo e di sistema di cura e di gestione dei pazienti psichiatrici".

"Una pubblicazione che è un piccolo contributo rispetto a un problema complesso e vasto e per il quale ad oggi non avremmo nemmeno le risorse per proporre un disegno di legge: in linea di massima, la richiesta che viene fatta da più parti è quella di una riforma degli articoli 88 e 89 del Codice Penale, che disciplinano il vizio di mente totale e parziale - spiega l'avvocato Gustinucci - io credo però che la radice del problema non stia negli articoli in sè, quanto nella loro applicazione. Infatti, è sempre un consulente nominato dal Tribunale a stabilire, caso per caso, se una persona è capace di intendere e di volere nel momento in cui ha commesso il reato e nel momento in cui viene processata".

Senza dimenticare, poi, le liste d'attesa per le Residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) dove, a fronte di 592 pazienti ospitati sul territorio nazionale (dato aggiornato al 31.12.2022) "la domanda di accesso è di circa una volta e mezzo la disponibilità di posti: numeri che ci suggeriscono come il problema vada affrontato rivedendo l'intero sistema normativo e gestionale".

Il progetto di pet therapy, invece, sarà concentrato in prima battuta nella terapia dei pazienti oncologici pediatrici, in quanto logisticamente più semplice da avviare vista una già esistente interlocuzione con Regione Toscana e la possibilità di collaborare sul territorio con associazioni che svolgono già questo lavoro in ambito pediatrico. "In questo modo vogliamo formare operatori che saranno capaci di garantire una continuità di terapia per replicare, poi, questo modello con pazienti psichiatrici".

Concretezza, insomma, è la parola che guiderà le prime iniziative dell'associazione 'Barbara Capovani', e ciò che ha sempre contraddistinto la tenace e appassionata attività professionale della stimata psichiatra, che continuerà grazie all'impegno dei soci fondatori e di chiunque vorrà far parte della neonata associazione. "Nella sua vita professionale e personale, Barbara ha generato un patrimonio di azioni e connessioni grazie a una grande capacità di interfacciarsi su vari livelli, dagli operatori territoriali ai massimi livelli istituzionali, per cercare di migliorare ogni giorno la qualità di vita dei suoi pazienti. Un patrimonio che non possiamo lasciar disperdere", conclude Gustinucci.

Associazione 'Barbara Capovani'

Soci fondatori Michele Bellandi, Alice Nappini, Pier Giorgio Nappini, Mia Bellandi Capovani, Pietro Gustinucci, Valeria Marrocco, Maria Clotilde Della Pina, Marco Salvatore, Patrizia Alma Pacini, Francesca Corradi, Simone Casarosa, Laura Aliberti, Raffaella Menconi, Paolo Spagnolo, Marcella Ines Pizarro, Stefano Cattoni, Chiara Marrocco, Chiara Gonnelli, Chiara Campatelli, Paolo Procelli, Tullia Rainaldi, Pietro Blasucci, Paolo Bianchi

Consiglio direttivo

Michele Bellandi, presidente, Patrizia Alma Pacini, vicepresidente, membri: Alice Nappini, Pier Giorgio Nappini, Mia Bellandi Capovani, Pietro Gustinucci, Tullia Rainaldi.

Ufficio di segreteria e tesoreria

Chiara Campatelli, Raffaella Menconi, Francesca Corradi (membri effettivi); Valeria Marrocco e Chiara Marrocco (membri supplenti).