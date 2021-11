E' tempo di arte: a Pisa nasce l'associazione 'Spaziofondo'

Nasce a Pisa l’associazione 'Spaziofondo', per promuovere l’arte in tutte le sue forme, con l’intento di offrire spazio nel cuore della città per mostre, laboratori creativi, workshop, presentazioni e coworking per artisti emergenti, così da creare una rete di scambio, ricerca e riflessione tra diverse realtà artistiche. Sarà una vera e propria 'officina' creativa dove far nascere e sviluppare tanti progetti che difficilmente troverebbero uno spazio così capace di adattarsi alle idee degli artisti. Il luogo dove ha sede SpazioFondo - in Via dell’Occhio 28 - non a caso si sta proponendo quale quartiere dell’arte a Pisa, così da far luce su una zona storica rimasta nell’ombra. SpazioFondo, che ha già un programma interessante fino al termine dell’anno, aprirà ufficialmente la sua sede dalle 17 alle 20 del 20 novembre e già dal 4 dicembre ospiterà le mostre personali degli artisti Beatrice duracomeilmarmo, Gianluca Braccini e tre laboratori creativi.