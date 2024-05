Navetta, connettività e parcheggio: la stagione parte dal 2 giugno a Marina di Vecchiano

Marina di Vecchiano si prepara a entrare nel vivo della stagione estiva con tutta una serie di servizi messi a disposizione di cittadini e turisti. "Dal prossimo 2 giugno, come di consueto, sarà a disposizione la navetta gratuita che collega il parcheggio di Case di Marina con il litorale, messa a punto da Autolinee Toscane. Un investimento di circa 12mila euro a valere sulle casse comunali", affermano dall’amministrazione comunale.

Il servizio si svolgerà nei giorni festivi a decorrere dal giorno 2 giugno compreso. Ecco gli orari in cui sarà disponibile la navetta:

- per il periodo ricompreso tra il 2 giugno e il 18 agosto, dalle ore 9.30 fino alle ore 19.30, con interruzione dalle 13 alle 14, per un totale di 9 ore di servizio;

- per il periodo ricompreso tra il 25 agosto e il 15 settembre, dalle ore 10 fino alle ore 19, con interruzione dalle 13 alle 14, per un totale di 8 ore di servizio.

"A questo si affianca, da questa stagione estiva, la piena operatività del servizio di connettività in località Case di Marina 'Per Sempre Connesso' targato Devitalia, le cui lavorazioni erano partite circa un anno fa e sono state piuttosto laboriose per la necessità di spostare alcuni cavi. Siamo riusciti come istituzioni, in sinergia con il Comune di San Giuliano Terme e l'Ente Parco, a mettere a punto un importante progetto di copertura dati, una operazione del valore complessivo di circa 50mila euro", spiegano dall’Ente vecchianese.

"Attraverso l'apposizione di un palo per l'antenna e la trasmissione dati, andiamo così a sanare situazione di nero della linea internet nella zona di Case di Marina. Un progetto condiviso, dunque, che con l'operatività di Pisamo e di Devitalia, farà sì che la zona sia coperta con la linea internet, permettendo la connessione dati e la possibilità di telefonare".

Le istruzioni sono molto semplici: basta avviare la modalità wifi e connettersi alla rete alla rete Devitalia - Hotspot. Sarà sufficiente effettuare il login con il proprio indirizzo di posta elettronica: dopo questo primo accesso si navigherà 15 minuti, dopo di che sarà necessario convalidare il proprio account attraverso un apposito link che riceverete sulla casella di posta elettronica già da prima utilizzata. Attraverso la propria posta elettronica sarà dunque possibile convalidare il link e si navigherà così gratuitamente per sempre.

Infine, nei giorni scorsi è stato messo a punto anche il parcheggio della Marina, nei pressi di Piazzale Ambrogi-Montioni, che era stato allagato dalle violente mareggiate dell’inverno scorso. "Si tratta di parte dell'opera di manutenzione complessiva del valore di 36mila euro per le casse dell’ente, che comprende, inoltre: l'allestimento della cartellonistica e delle postazioni di salvataggio, la sistemazione del parcheggio di case di Marina, la sistemazione delle staccionate, il montaggio di 50 m di passerella e lo smontaggio di tutto al termine della stagione, oltre la fornitura dei materiali", concludono dal comune.