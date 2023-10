Navette aggiuntive per il cimitero di Pontedera per il giorno di Ognissanti

Autolinee Toscane informa che, su richiesta della Unione Comuni Valdera e dell’Amministrazione Comunale di Pontedera, per il giorno di Ognissanti, verranno attivati i seguenti servizi navetta nell’ambito del servizio urbano di Pontedera.

- Navetta B , in servizio dalle ore 14.30 alle 18.30, con percorso Cimiteri-piazza Garibaldi-Chiesino-via Roma-Cimiteri e fermate ordinarie TPL lungo il percorso.

- Navetta Speciale , in servizio dalle ore 14.30 alle ore 18.30, con percorso Cimiteri, Romito, via Nenni, viale Italia, piazza Martiri della Libertà, via della Misericordia, Stazione, via Roma Ospedale, Cimiteri e fermate ordinarie TPL lungo il percorso.

L’accesso ai servizi è ad offerta indifferenziata e gratuita per l’utenza.