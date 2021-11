Turismo in battello sull'Arno: Confesercenti crede nel progetto

Prove tecniche della navigabilità dell’Arno in chiave turistica, per sperimentare l'opportunità delle visite in battello alla nostra città attraverso la proposta di pacchetti da affidare anche alle strutture ricettive. Questo il senso dell’iniziativa che ha visto nei giorni scorsi protagonista la Cooperativa Il Navicello, che gestisce il servizio del battello in Arno, e Confesercenti Toscana Nord con una escursione sul fiume alla quale hanno partecipato alcuni componenti della presidenza pisana dell’associazione insieme a imprenditori del settore turistico-ricettivo.

"Dobbiamo innanzitutto ringraziare Giulia e Michele Antonelli e Ilaria Merlin per averci offerto questa opportunità di toccare con mano la suggestione di ammirare i lungarni dall’acqua - spiega Luigi Micheletti, presidente area pisana di Confesercenti Toscana Nord - una esperienza che ha visto coinvolta la nostra presidenza, della quale fanno parte attivamente Giulia, Michele e Ilaria, ma anche altri imprenditori per ribadire la necessità di un importante sviluppo in ottica turistica di questa nostra risorsa". Confesercenti Toscana Nord continua ad essere parte attiva dei tavoli del turismo in svolgimento a Palazzo Gambacorti.

La conclusione del presidente Micheletti: "Nella nuova riunione alla nostra delegazione con Simone Romoli, Ilaria Merlin responsabile del turismo, Massimo Grulliero per Assohotel e Laura Focosi per le strutture ricettive extra alberghiere, si aggiungeranno anche Salvatore Ciulla e Luca Pisani come nostri consiglieri delegati rispettivamente alla cultura e alle manifestazioni storiche. Obiettivo è continuare a proporre idee e azioni per allargare l’offerta turistica pisana attingendo a tutti i nostri caratteri distintivi ed in molti casi unici".