Nuove aperture: abbigliamento d'autore in centro a Pontedera con Aura Boutique

A Pontedera arrivano le creazioni originali di Aura Boutique, nuovo negozio di abbigliamento femminile inaugurato dall'imprenditrice Aura Gafton, alla presenza del presidente di Confcommercio Pontedera Mickey Condelli, del presidente FederModa Confcommercio Pisa, del vicepresidente Confcommercio Pontedera e membro della Giunta nazionale FederModa Lorenzo Nuti e del responsabile sindacale Confcommercio Pisa Alessio Giovarruscio.

Dopo diverse esperienze nel settore, l'imprenditrice comincia la sua nuova avventura al numero 47 di Corso Matteotti, nei locali dell'ex Boutique Alcazar. Un attività storica e punto di riferimento per generazioni di pontederesi e non solo.

"Ho lasciato anche la vecchia insegna Boutique Alcazar di Maria Grazia Capitani, una forma di rispetto per chi c'era prima di me e per lanciare un segnale di continuità - racconta emozionata Aura Gafton, titolare di Aura Boutique - sono a Pontedera da 12 anni e dopo le esperienze in un negozio specializzato in abbigliamento vintage in via Roma e poi al 'Guardaroba' in via Primo Maggio ho deciso di fare il grande passo spostandomi nel cuore di Pontedera con l'obiettivo di crescere e lanciare la mia attività in un luogo dal profondo significato, dove voglio rendere riconoscibile il mio stile, specializzato nell'abbigliamento femminile dai 20 anni in su, abiti originali, vestiti asimmetrici e creazioni in grado di stimolare l'effetto wow".

"Una dimostrazione che il centro di Pontedera ha la capacità di attirare imprenditori che vogliono fare passi da gigante e far crescere ulteriormente la loro attività", il saluto del presidente di Confcommercio Pontedera Mickey Condelli, che rivolge ad Aura Gafton "un grande in bocca al lupo per l'apertura del negozio e per il vasto assortimento di abiti di qualità".

Ad Aura Boutique i complimenti del presidente FederModa Confcommercio Pisa Lorenzo Nuti: "Un'attività che si caratterizza per la vetrina a invito, aspetto sempre più raro per i negozi attuali e in particolare per quelli di abbigliamento, è una grande soddisfazione vedere imprenditori che dopo un periodo così difficile hanno ancora tantissimo entusiasmo e voglia di fare".

"Un negozio accogliente in cui si notano immediatamente la personalità e la professionalità della sua titolare, Pontedera si arricchisce di una nuova attività confermandosi una realtà in grande fermento, dove lavoriamo quotidianamente per creare una contesto attrattivo e accogliente", afferma il responsabile sindacale di Confcommercio Provincia di Pisa Alessio Giovarruscio.