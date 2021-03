Via Cattaneo: multa e chiusura di un negozio per assembramenti

In conseguenza dell’aumento, a livello nazionale e regionale, dei casi di contagio da Covid 19, la Polizia Municipale di Pisa ha intensificato i propri controlli sul rispetto delle regole anti-contagio, a iniziare da quelle sull’uso della mascherina e sul distanziamento sociale. Gli agenti del comando di via Battisti hanno controllato e sanzionato un negozio di via Cattaneo in quanto vi era un vero e proprio assembramento di persone, all’interno e all’esterno. Dopo aver constatato la situazione, gli agenti hanno sanzionato il titolare dell’attività con una multa da 400 euro, al quale è conseguita l’immediata chiusura del negozio per 5 giorni, in attesa della successiva decisione della Prefettura (che può chiudere l’attività fino ad un massimo di 30 giorni).

"L’episodio di via Cattaneo - dichiara l’assessore alla sicurezza, Giovanna Bonanno - dove peraltro c’è il presidio fisso della Polizia Municipale, dimostra il nostro impegno. In questa caso siamo intervenuti tempestivamente anche a seguito di alcune segnalazioni giunte al comando direttamente dai residenti del quartiere. Invito tutti all’osservanza delle disposizioni in essere, a maggior ragione in questo momento in cui è più forte la crescita dei contagi, e lancio un appello a tutti i cittadini affinché ognuno usi la mascherina, eviti gli assembramenti e faccia la propria parte per sconfiggere il virus".

Intanto, diverse sanzioni sono state elevate nel centro città a soggetti che, nonostante gli allarmanti livelli di diffusione del virus, continuano a circolare per le strade sprovvisti di mascherina, così come nell’ultimo fine settimana, sono stati sanzionati alcuni soggetti che si erano spostati dal proprio Comune per fare un'uscita sul litorale pisano.