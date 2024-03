Neo-patentato trovato alla guida ubriaco: denunciato e licenza ritirata

I Carabinieri della Compagnia di Pisa, nella giornata di ieri 16 marzo, nel corso dei servizi del controllo del territorio, hanno denunciato tre persone per guida in stato di ebbrezza, rifiuto di sottoporsi agli accertamenti sull’uso di stupefacenti e per ricettazione e commercio di prodotti contraffatti.

Nel primo caso i militari hanno proceduto nell’Hinterland pisano: i Carabinieri della Sezione Radiomobile hanno controllato un conducente che è apparso in evidente stato di alterazione dovuta al probabile uso di stupefacenti mentre era alla guida. Si è rifiutato di sottoporsi al relativo accertamento richiesto dai Carabinieri, così è scattato il ritiro della patente e il deferimento all’Autorità Giudiziaria.

A Pisa, nella trascorsa notte, i militari della Sezione Radiomobile hanno segnalato all’Autorità Giudiziaria una persona neo-patentata che, alla guida di un veicolo, è stata sorpresa con tasso alcolemico pari a 1,50 g/l, superiore di 3 volte il limite consentito. Anche in questo caso è scattato il ritiro della patente, oltre alla denuncia in stato di libertà.

Infine, sempre i Carabinieri della Sezione Radiomobile,nell’area adiacente Piazza dei Miracoli, hanno sorpreso una persona intenta a vendere 15 orologi verosimilmente contraffatti con loghi d’alta gamma a turisti e persone che passeggiavano. Tutto il materiale è stato sequestrato, mentre il venditore è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria pisana.