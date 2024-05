Bimba di Cascina morta a 10 mesi: ci sono due indagati, disposta l'autopsia

Capire esattamente cosa è successo e se ci sono responsabilità. E' la Procura della Repubblica di Pisa la titolare dell'indagine che dovrà far luce sulla tragedia che ha colpito una famiglia di Cascina: la figlioletta di 10 mesi si è spenta all'ospedale Meyer di Firenze lo scorso 22 maggio, dopo un viaggio disperato in elisoccorso, partito dal Lotti di Pontedera.

Secondo quanto si apprende, nel registro degli indagati sono stati iscritti due medici. L'ipotesi di reato è quella di omicidio colposo. Al vaglio degli inquirenti, inevitabilmente, c'è la catena di assistenza sanitaria prestata alla piccola. Punto centrale dell'indagine è comprendere la causa della morte della neonata. La Procura ha disposto l'autopsia, prevista per il prossimo 4 giugno.

Nelle more degli accertamenti, dal punto di vista legale, la famiglia è assistita dal gruppo Giesse, studio attivo in tutta Italia: "Il dolore è immenso e ogni parola, per una tragedia così forte, risulta fuori luogo - commentano Sergio Balducci e Maurizio Cibien, referenti di Giesse per la Toscana - noi stiamo cercando di offrire il massimo supporto alla famiglia, sia professionale che umano. Ci ha stupito e ci fa ben sperare il fatto che la Procura, in così poco tempo, abbia già individuato due indagati. I familiari vogliono solo la verità, quindi capire cosa è accaduto in quei tragici momenti". "Il conferimento dell'incarico è fissato per il 4 giugno prossimo - specificano sul punto i legali - noi, nel frattempo, ci siamo già attivati per nominare il nostro consulente".

I genitori, tramite i legali Giesse, raccontano che la figlia ha cominciato ad avere dolori alla pancia dal 17 maggio. Niente di grave, all'apparenza. Nei giorni successivi c'è stata alternanza fra malesseri e riprese, fino alla decisione di andare al Pronto Soccorso di Pontedera. Poi, purtroppo, la situazione è precipitata fino al trasferimento al Meyer e il triste epilogo.