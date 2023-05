Neonato muore a 24 ore dal parto fra Pontedera e Pisa: prevista l'autopsia

Una tragedia terribile si è consumata in questi ultimi giorni fra Pontedera e Pisa: un neonato è morto entro 24 ore dal parto. Il piccolo è venuto alla luce all'ospedale Lotti di Pontedera, poi, secondo quanto ricostruito, alcune complicanze hanno richiesto il trasferimento a Pisa al Santa Chiara. Infine l'infausta conclusione.

Un dramma su cui un'indagine dovrà fare luce. La Asl Toscana nord ovest, in una nota, scrive che "in relazione all'inatteso decesso, a 24 ore dal parto, del neonato venuto alla luce all'ospedale Lotti di Pontedera, esprime il proprio cordoglio alla famiglia per il terribile lutto che l'ha colpita. La struttura aziendale che gestisce la sicurezza del paziente ha prontamente avviato un'analisi interna per appurare il reale svolgimento dei fatti ed ha segnalato l'evento alla gestione del rischio clinico regionale. L'autopsia potrà portare ulteriori elementi su cosa possa aver determinato l'esito infausto".