Una situazione su cui le forze dell'ordine devono fare luce, rintracciando chi si è allontanato dall'ospedale con il neonato. Sono ore di apprensione quelle di oggi, 28 febbraio, dove un neonato è stato portato via dall'ospedale Santa Chiara di Pisa dai genitori, prima del consueto tempo delle dimissioni. Stando a quanto si apprende infatti, la coppia si è allontanata in fretta dalla struttura senza completare le consuete pratiche, in modo quindi anomalo. I genitori sarebbero già conosciuti dai servizi sociali, con i quali avrebbero dovuto incontrarsi di lì a breve. Sono quindi partite le ricerche per tutelare l'incolumità del nuovo nato.

IN AGGIORNAMENTO