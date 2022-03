Flash mob contro il parcheggio a Marina, Nerini: "Scopi solo elettorali, da noi risposte enormi sulla mobilità sostenibile"

"Leggo con stupore che la Fiab ancora una volta si presta ai voleri della sinistra estrema e con tanto di 'sardine' al seguito si appresta ad un flashmob contro l'amministrazione per il parcheggio da realizzare nella zona dell'Impalancato a Marina di Pisa". Ad intervenire sul presidio lanciato per sabato da un gruppo di associazioni (tra cui appunto anche Fiab), a sostegno di una mobilità più sostenibile sul litorale, è il consigliere comunale di Fratelli d'Italia e presidente della prima commissione consiliare Maurizio Nerini.

"Ci sarebbe da chiedersi con cosa ci arrivano a Marina di Pisa in bicicletta se non con la pista ciclabile che altri avevano pensato e che noi abbiamo realizzato, ma anche perché non si sono opposti anni fa allo sbancamento delle dune per realizzare i parcheggi sul litorale, oppure nel 2017 quando il parcheggio sopraelevato era davvero tale non ad un piano come quello che paga la Regione oggi e che sarà di servizio proprio come scambiatore per la pista ciclabile del Trammino che corre lì vicino e che abbiamo prolungato fino a Tirrenia - sottolinea Nerini - non si capisce quali siano gli scopi se non esclusivamente elettorali per tirare un candidato della sinistra che non c'è ancora, portando prese di posizione esclusivamente ideologiche e teorie bislacche del tipo 'più parcheggi, più auto', al quale rispondiamo con un altro slogan: 'più piste ciclabili, più bici'".

"Perché stiamo dando risposte sulla mobilità sostenibile enormi e mai viste, con chilometri di vere piste ciclabili in città e fuori, ponti ciclopedonali e idee per la tramvia e la metropolitana di superficie che nessuno dei loro amici sinistri ha avuto la capacità di portare a compimento - conclude Nerini - forse è questo che disturba, ma se non si hanno soluzioni si fa parte del problema".