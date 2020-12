La neve fa capolino in provincia di Pisa fra Natale e Santo Stefano

Il 'bianco' Natale non è esattamente tradizionale per la provincia di Pisa, ma in piccola parte sembra essere stato possibile in queste feste natalizie 2020. La nota stazione locale Rete Meteo Amatori mostra come stamani, 26 dicembre, fiocchi di neve abbiano leggermente coperto la vetta del Monte Serra, a partire dagli 800 metri. Ben più copiosa è scesa invece in nottata, sempre in provincia di Pisa, a Castelnuovo di Val di Cecina.

Un allerta meteo per neve è in vigore in Toscana per oggi, 26 dicembre, nelle aree più interne, senza quindi interessare direttamente la provincia pisana. Per tutta la Regione è attivo fino alle 24 un avviso di criticità giallo per vento forte.