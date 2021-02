Neve, la Strada provinciale del Monte Serra rimarrà chiusa fino a lunedì 15 febbraio

Con apposita ordinanza la Provincia di Pisa ha disposto la chiusura al traffico veicolare della SP 56 del Monte Serra, dalla fine del centro abitato di Calci all'inizio del centro abitato di Buti dalle 12 di oggi sabato 13 febbraio. "Un provvedimento che abbiamo stabilito, anche su richiesta dei sindaci dei Comuni di Calci e Buti, vista la nevicata della notte scorsa che ha interessato il Monte Serra, con annessa cospicua formazione di ghiaccio sull'asfalto", afferma il presidente Massimiliano Angori.

"Il provvedimento è opportuno anche viste le basse temperature che si prevedono per le prossime ore, che potranno determinare una nuova formazione di uno spesso tratto di ghiaccio, soprattutto nelle ore serali e notturne. E' tuttavia ammesso il transito di alcune categorie specifiche di utenti della strada, compresi coloro che si recano alle attività ricettive presenti in zona. Come da normativa vigente, per percorrere la strada è necessario essere dotati degli opportuni dispositivi automobilistici, catene da neve o pneumatici invernali", conclude il presidente Angori.